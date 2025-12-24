Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevre odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Kaynarca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni devreye aldı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, tamamladığı Kaynarca İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve 50 kilometrelik atık su hattı ile bölgeye hizmet vermeye başladı.

Son teknolojiye sahip tesis, dönüştürdüğü su ile sadece kaynakların değil aynı zamanda Acarlar Longozu'nun da atık sulara karşı korunmasını sağlıyor.

Test aşamalarını başarı ile geçen ve deşarj işlemlerini sağlıklı şekilde tamamlayan tesis, tamamlanan 50 kilometrelik hat ile bölgenin atık sularını arıtmaya başladı.

13 bin 500 metrekarelik bir alana kurulan ve modern mühendislikle inşa edilen tesis, Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu'nun da doğal yapısını da koruma altına aldı.

18 BİN KİŞİLİK NÜFUSA 50 KİLOMETRELİK GÜÇLÜ ALTYAPI

Kaynarca'nın bugünü ve gelecekteki nüfus artışı göz önünde bulundurularak projelendirilen tesis 18 bin kişilik bir kapasiteye sahip. Tesisin verimli çalışabilmesi için bölgeye kazandırılan 50 kilometrelik yeni atık su hattı, tüm sistemi tek bir merkezde topluyor. İnşa edilen dev ağ, atık suların kontrolsüz bir şekilde toprağa veya su kaynaklarına karışmasını engelliyor.

Yatırımın önemine değinen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Test aşamaları ve hat bağlantılarını tamamladığımız tesis ile birlikte kuzey bölgemizin hem içme su kaynaklarını hem de doğasını koruma altına aldık. Bu dev proje sadece bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda Sakarya'nın doğasına olan vefamızın bir göstergesidir. Sorunsuz şekilde çalışmaya başlayan sistem ilçemize hayırlı olsun' dedi.