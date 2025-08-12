Sakarya’nın özellikle kuzey bölgesinde kuraklık ve bilinçsiz tüketim nedeniyle yaşanan su sorunlarına çözüm olacak çalışmalar hayata geçiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Bölgenin özellikle yaz aylarında artan nüfusu için planlanan yatırımlar öncesi inceleme yapan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, “DSİ ile işbirliği içerisinde atacağımız adımlar kapsamında bölgenin artan su talebine alternatif yer altı kaynakları ve baraj çalışmaları ile kesin çözüm olacağız. Karasu ve Kocaali ilçelerimizin bazı kısımlarında artan nüfus ile birlikte yaşanan kesintiler için ilk etapta 6 adet yer altı kaynağını bölgeye kazandıracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), her geçen gün artan su kullanımı, bilinçsiz tüketim ve kuraklık ile hayati kayıplar yaşayan su kaynakları için şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Karasu ve Kocaali bölgesi için harekete geçen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile kapsamlı su yönetimi toplantısı düzenledi. Toplantının ardından yapılacak yatırımları yerinde değerlendirdi.

Alternatif kaynaklar için harekete geçiliyor

Bölgenin acil ihtiyaçlarının doğru su politikaları ile yönetimi, sürdürülebilir su yönetimi planı, yeni kaynakların ivedilikle tamamlanması için yol haritası belirlendi. Yapılan değerlendirmeler ile Sapanca Gölü’nün kritik seviyesi ve yaşanan su sorunları ön planda tutularak alternatif yer altı kaynakları hızla hizmete alınacak.

Karasu ve Kocaali için ilk etapta 6 adet yeni kaynak

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu yaptığı açıklamada, “Şehrimizin özellikle kuzey bölgesinde yaşanan su sorunlarının çözümü için planlamamızı yaparak bölgede incelemelerde bulunduk. Yapılacak yatırımların kısa sürede çözüm getirmesi ve bölgenin gelecek ihtiyaçları için çalışmalarımızı DSİ ile işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimizin bazı kısımlarında artan nüfus ile birlikte yaşanan kesintiler önlemek adına ilk etapta 6 adet yer altı kaynağını bölgeye kazandıracağız” dedi.

Kuzeyden başlayan çalışmalar tüm Sakarya’yı kapsayacak

Genel Müdür Sakallıoğlu açıklamasının devamında, “Bir yanda 29.70 seviyelerine gerileyerek tarihin en düşük noktasına gelen Sapanca Gölü için mücadelemizi sürdürürken bir yandan da abonelerimize kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk etabı Karasu ve Kocaali bölgesi için başlatacağımız altyapı çalışmalarımız sonrasında tüm Sakarya’yı kapsayacak. Biz bir damla suya hayati önem yüklerken tarımsal faaliyetlerde içme suyu harcayan, günlük yaşantısında suyu yarınını düşünmeden kullanan ve komşusuna su yetmezken kendisi israf eden vatandaşlarımıza tasarruf çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Kuraklıkla mücadelede tüm şehir birlik olmalı. Bu mücadele Sakarya’nın bugün ve yarınları için artık olmazsa olmaz” ifadelerine yer verdi.