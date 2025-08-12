Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesindeki İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri için piknik düzenledi. Şarkıların söylendiği dansların edildiği programda herkes keyifli bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, huzurevlerinde kalanlar için sosyal bir etkinlik düzenledi. İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri için düzenlenen piknik renkli görüntülere sahne oldu.

Altınşehir Olgun Gençlik Merkezi’ndeki pikniğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı. Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen Şahin, onlarla tek tek sohbet etti. Yaşlılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şahin, “Sizlerle birlikte olmak, sizleri mutlu görmek bizim için çok kıymetli. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından öğle yemeğiyle başlayan renkli etkinlik, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın şarkılarıyla devam etti. Huzurevi sakinleri, orkestranın parçalarına eşlik ederek, şarkılara tempo tuttu. Sahneye çıkarak, dans da eden sakinler, keyiflerince bir gün geçirdi.