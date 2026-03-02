Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Güney Marmara'daki ilçelerin kanalizasyon hatlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyı Balıkesir'in geleceğine miras bırakmak amacıyla, uzun yıllar boyunca ihmal edilen altyapı sorunlarını kararlılıkla çözüme kavuşturuyor.

Başkan Akın'ın vizyonu ve talimatları doğrultusunda tüm ilçeleri kapsayan kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), kentin altyapısını daha sağlıklı ve dayanıklı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün koordinasyonunda Güney Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilen geniş çaplı kanalizasyon temizliğiyle hem çevre sağlığı korunuyor hem de altyapı sistemlerinin daha verimli ve sorunsuz çalışması sağlanıyor.

KÖTÜ KOKU VE ÇEVRESEL KİRLİLİK ORTADAN KALKTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Güney Marmara Bölgesi'nde; Bandırma, Erdek, Manyas, Gönen ve Marmara Adası'ndaki kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklar için önlemlerini artırdı.

Kanalizasyon altyapısına ek yük getiren katı atıkları ortadan kaldırmak için harekete geçen BASKİ, yüksek basınçlı ve büyük kapasiteli kombine kanal temizleme aracı ile sahaya çıktı.

Altyapı sistemlerinde biriken kum, balçık ve çakıl gibi katı atıklar detaylı bir şekilde temizlendi. Bu sayede kanal hatlarında oluşan tıkanıklıklar giderilirken kötü koku oluşumu da ortadan kaldırıldı.

Çalışma sayesinde kollektör hatlarında biriken katı atıklar temizlenerek su taşkınlarının ve çevresel kirliliğin önlenmesi sağlandı. BASKİ ekiplerinin Güney Marmara'da gerçekleştirdikleri çalışma sayesinde altyapı sistemlerinin ömrü uzarken bakım ve onarım maliyetlerinin de düşmesi sağlandı.