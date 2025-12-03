Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan önemli bir başarıya daha imza attı. 30 Kasım'da Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası 7. Gazi Yarı Maratonunda ter döken başarılı atlet, sergilediği performansla 65-69 yaş kategorisinde şampiyon olmayı başardı. Turan, son 7 yılda üst üste şampiyon olduğu için ödülünü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü farklı branşlarda başarılarına devam ediyor.

Son olarak atletizm sporcularından Ali Turan, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası 7. Gazi Yarı Maratonunda şampiyon olurken, Avrupa Şampiyonası'nda U23 Kadınlar Boks Milli Takımının antrenörlüğü yapan Muhammet Ali Keskin ise organizasyonda takım halinde şampiyon oldu.

Bir diğer başarı ise, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin'den geldi. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda U23 Kadınlar Boks Milli Takımının antrenörlüğünü yapan Keskin, organizasyonda takım halinde şampiyon oldu.

