TOFAŞ Basketbol Takımı, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor'a konuk olacak. 5 Aralık Cuma günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve BeIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesi sahasında Anadolu Efes'i mağlup eden ve 5 galibiyet-4 mağlubiyet ile 7. sırada yer alan Mavi Yeşilliler, sezonun ligdeki ilk dış saha galibiyetine Trabzon'da imza atmayı hedefliyor.

Ligde 4 galibiyet-5 mağlubiyet ile 9. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, ligde son oynadığı 2 maçta Beşiktaş GAİN'e 84-98; Bahçeşehir Koleji'ne ise 91-77 mağlup olmuştu.

5 Aralık Cuma günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak 10. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Serdar Ünal, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 13 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da sahasında Glint Manisa Basket ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 Aralık Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de Çekya'da Bnei Penlink Herzliya ile kozlarını paylaşacak.