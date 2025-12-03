İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün engelli sporcuları 2025 yılına damga vurdu. Sporun dönüştürücü gücüyle engelli bireylerin topluma katılımını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası başarılarla büyük bir gurur tablosu ortaya koydu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün engelli sporcuları, 2025 yılına damga vuran performanslarıyla hem İzmir'i hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Engelli branşların tamamında örnek bir başarı grafiği çizen kulüp; para judo, para masa tenisi, para atıcılık, ampute futbol, para boccia, işitme engelli güreş, para jimnastik, özel sporcular yüzme ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında çok sayıda madalya ve derece elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Türk spor tarihine geçti. Tunca, 34 kilometrelik Manş Denizi geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayarak Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Başarısını uluslararası arenada da sürdüren Tunca, İspanya ile Fas arasındaki 16,2 kilometrelik Cebelitarık Boğazı parkurunu 5 saat 32 dakikada kesintisiz yüzerek tamamladı ve Cebelitarık Boğazı'nı solo geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü unvanını kazandı. Tuna Tunca'nın bu tarihi performansları, engelli bireylerin sporda tüm engelleri aşabileceğinin güçlü bir örneği oldu.

JUDODA MADALYA YAĞMURU

Görme engelli judocu Gökhan Biçer ise IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda +95 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avusturya'da düzenlenen EuroCup-3 elemelerinde İzmir'i başarıyla temsil etti. Takımın genç yeteneği Hasan Efetürk ise Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Para jimnastikte Alper Öztürk, İstanbul'da düzenlenen 2025 Down Sendromlular Avrupa Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken; Selin Durgut aynı şampiyonada Avrupa beşincisi oldu. İşitme engelli judocular Yusuf Çelik ve Mevlüt Akmaz, kulübü ve Türkiye'yi Japonya'da düzenlenen 25'inci İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda temsil etti.

Kulübün para judo branşındaki sporcuları da Türkiye genelinde madalya yağmuru yaşattı. +95 kiloda Gökhan Biçer altın, 52 kiloda Eda Kiraz gümüş, 64 kiloda Burak Sayın bronz madalya kazandı. İşitme engelli judoculardan 81 kiloda Yusuf Çelik altın, 100 kiloda Mevlüt Akmaz gümüş madalya elde etti.

PARA MASA TENİSİNDEN GÜREŞE

Para masa tenisinde Kübranur Narmot Klas 3'te, Fehmi Doğan ise Klas 4'te Türkiye dördüncülüğü kazandı. Ali Berat Alıcı, Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Mix Takım kategorisinde Türkiye Şampiyonu, bireyselde Türkiye ikincisi, çiftlerde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Para atıcılıkta Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda P2 Kadınlar Takımı Türkiye ikinciliği, P1 Erkekler Takımı Türkiye üçüncülüğü, Şebnem Aslı Gökdemir ise P2 SH1 kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Mersin'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Mersin Kocatürk ve Bayram Koşak P6 Karışık Takım Tabanca kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Ertan Akdeniz R4 Ayakta Tüfek kategorisinde Türkiye ikinciliği kazandı ve P1 Kadın Tabanca Takımı ise üçüncülük elde etti.

İşitme engelli güreş branşında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Alihan Bayraktar ile Berkant Akdemir şampiyonluk yaşadı; Atanur Güney bronz madalya kazanmasıyla 65 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Para boccia branşında Gebze'de organize edilen Türkiye Şampiyonası'nda Sinem Gökten, BC2 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ampute futbol takımı ise bu yıl ilk kez düzenlenen Ampute Futbol Süper Kupa Finali'nde Alves Kablo ile karşılaşarak Türkiye ikinciliği elde etti.