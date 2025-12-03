Çiğli Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı voleybol takımları liglerde rüzgar gibi esiyor. Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Midi Kızlar takımları, aldıkları başarılı sonuçlarla hem rakiplerine gözdağı veriyor hem de Çiğli'nin spordaki iddiasını ortaya koyuyor.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, bünyesinde açtığı çeşitli spor kurslarıyla çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlıyor. Farklı branşlarda düzenlenen eğitimlerle genç nesillerin spora yönelmesini teşvik ediyor. Set kaybetmeden liderliğini sürdüren Yıldız Kızlar Takımı ve çeyrek finale yükselen Küçük Kızlar, Çiğli'nin voleyboldaki iddiasını ortaya koyuyor.

1. Lig Küçük Kızlar Takımı, 10 puanla çeyrek finale adını yazdırdı. Kendi kategorisinde istikrarlı bir performans sergileyen takım, oynadığı maçlarda üstünlüğünü koruyor. 1. Lig Yıldız Kızlar Takımı ise 15 puanla grubunda birinci sırada yer alıyor. Set kaybetmeden yoluna devam eden takım, kategorisinin en dikkat çeken ekipleri arasında bulunuyor. Yine 1. Lig Midi Kızlar Takımı da liginde 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. K.S.K, Vakıfbank ve Altınyıldız gibi güçlü rakiplerin yer aldığı grupta önemli bir mücadele veren Midi Kız Takımı, alacağı bir galibiyetle gruptan çıkma şansını artıracak.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ VOLEYBOLDA GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Çiğli Belediyesi'nin altyapı voleybol takımlarında sergiledikleri başarılı performansla öne çıkan genç sporcular, gelecek sezon Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek A Takımı'nın kadrosunu oluşturacak. Altyapıda elde edilen dereceler ve yetiştirilen sporcular, Çiğli Belediyesi'nin voleyboldaki iddiasını güçlendirirken, geleceğe dair umut veriyor. Belediye yetkilileri, gençlerin spora yönelmesini destekleyen çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Midi Kızlar takımlarımız, liglerde gösterdikleri üstün performansla yalnızca Çiğli'nin değil, İzmir'in de yüzünü güldürdü. Yıldız Kızlar Takımımız set kaybetmeden liderliğini sürdürürken, Küçük Kızlar çeyrek finale yükseldi. Midi Kızlar ise güçlü rakiplerle mücadele ederek gruptan çıkma yolunda önemli adımlar attı. Bu başarılar, gençlerimizin azminin, disiplininin ve Çiğli Belediyesi'nin spora verdiği önemin en somut göstergesidir. Çiğli Belediyesi olarak açtığımız spor kurslarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyor, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Altyapıda yetişen sporcularımız, önümüzdeki sezon Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek A Takımımızın kadrosunu oluşturacak. Bu da bize gösteriyor ki Çiğli, voleybolda sadece bugünün değil, yarının da güçlü takımlarını yetiştiriyor' dedi.