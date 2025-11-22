Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki uçak kazasında şehit olan Mehmetçikler için düzenlenen anma programlarında şehit aileleriyle bir araya gelerek '20 şehidimiz 85 milyonun yüreğine ateş düşürdü. Acımız büyük, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen uçak kazasında şehit olan kahraman Mehmetçikler için düzenlenen anma programlarında şehit aileleri ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, il protokolü ve şehit aileleriyle birlikte Ahmet Ayşe İnci Camii'nde akşam namazının ardından bir araya gelerek dualara iştirak etti.

Namazın ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehitler için eller semaya kalktı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın ettiği dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, millet olarak derin bir acı içinde olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: 'Acımız çok büyük, Allah sabrınızı ve gücünüzü arttırsın. Siz canlarımıza, kardeşlerimize sabırlar diliyorum. 20 şehidimiz, 85 milyonun yüreğine ateş düşürdü, hepimizi yaktı. Sabredeceğiz; ay yıldızlı Türk bayrağımız altında birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.'

Başkan Büyükkılıç, şehit aileleriyle tek tek ilgilenerek acılarını paylaştı ve millet olarak şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehitlerin defnedilmesinin ardından ilk perşembe akşamı düzenlenen programın önemine dikkat çekerek 'Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ve silah arkadaşlarıyla bir arada, onları dualarla andık' dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Kayserililer, şehit ailelerinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.