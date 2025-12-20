Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024'ten bu yana il genelinde 84 bin 200 metre çelik otokorkuluk ve 5 bin metre motosiklet-bisiklet bariyeri montajı yaparak yol güvenliği için 155 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Güvenli Yollar' sloganıyla yürüttüğü trafik güvenliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye sorumluluğundaki güzergâhlarda otokorkuluk, düşey trafik levhası ve yatay yol çizgi uygulamaları eş zamanlı yürütülürken; özellikle turizm sezonunda yoğun kullanılan ana arterler ile kırsal mahalle yolları öncelikli ele alınıyor.

Bu kapsamda 2024'te 18 bin 450 metre, 2025'te ise 65 bin 750 metre otokorkuluk imalatı tamamlandı. Ayrıca motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik 5 bin metre koruyucu bariyer kısa sürede hizmete alındı. Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Otokorkuluk Uygulama Rehberi'ne uygun şekilde, riskli yol kenarlarında titizlikle gerçekleştirildi.

Toplamda 84 bin 200 metre çelik otokorkuluk ve 5 bin metre bariyer montajı için 155 milyon TL yatırım yapıldı. Vatandaşlar ve muhtarlar, uçurum ve dere kenarı gibi tehlikeli noktalarda yapılan çalışmaların kazaları azalttığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, yol güvenliği uygulamalarının kararlılıkla süreceğini vurgularken; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise 'İnsanı merkeze alan bir ulaşım anlayışıyla, vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin yollarda kendini güvende hissetmesini amaçlıyoruz' dedi.