Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kentteki eğitim olanaklarını artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Çalı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇASİAD) iş birliğiyle Çalı Mahallesi'ne yapılacak olan tam donanımlı kreş ve gündüz bakımevi için imzalar atıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin eğitim altyapısını güçlendirmek adına hayırseverlerle yürüttüğü iş birliklerine devam ediyor. Nilüfer Belediyesi ile Çalı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇASİAD) arasında imzalanan yeni protokol kapsamında, Çalı Mahallesi'ne modern bir eğitim yuvası kazandırılacak.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ÇASİAD Başkanı Zafer Milli, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile belediye ve dernek yetkilileri katıldı.

TAM DONANIMLI TESLİM EDİLECEK

İmzalanan protokole göre; toplam bin 602 metrekarelik alana inşa edilecek olan kreş ve gündüz bakımevi, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitede planlandı. 12 derslik ve 3 atölyeden oluşacak bina, 192 öğrenciye hizmet verecek. ÇASİAD tarafından inşa edilecek olan yapı; binasından mobilyasına, tefrişatından tüm teknik donanımına kadar tamamlanmış halde Nilüfer Belediyesi'ne bağışlanacak.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sorumluluk alarak projeyi üstlenen ÇASİAD üyesi sanayicilere teşekkür etti. Özellikle kırsal nitelikli mahallelerde açılan kreşlerin, bölge halkı için çok daha kritik bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı açısından bu projelerin önemine değindi.

Başkan Şadi Özdemir, 'Kadınların özgürlüğünü ve yeni nesillerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana imzaladığımız 4'üncü kreş protokolü bu oldu. Hali hazırda 2 yeni kreşi hizmete açtık. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebi ve ihtiyacı görünce kreş hedefimizi 20'ye çıkardık. Çalı gibi bölgelerde bu hizmetin verilmesi bizim için çok kıymetli' dedi.

ÇASİAD Başkanı Zafer Milli ise bölgedeki sanayicilerin bu projeye büyük bir istekle destek verdiğini ifade etti. Çalı Sanayi Bölgesi'nde 360 fabrikanın bulunduğunu hatırlatan Milli, 'Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için büyük bir mutlulukla çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu adımımız, diğer sanayicilerimiz için de teşvik edici bir örnek olur' diye konuştu.