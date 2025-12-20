Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Kuaför Tırı, kırsal mahallerde vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Mobil Kuaför Tırı, Elmalı ve Kaş'ta okullara giderek öğrencilerin ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Mobil kuaför hizmeti, kuaför ve berber hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan vatandaşların ayağına götürülmeye devam ediyor. Şehir merkezine gelme imkanı bulunmayan ve yaşadıkları bölgelerde berber ya da kuaför olmayan vatandaşlara yönelik olarak planlanan hizmet, Antalya'nın farklı ilçelerinde belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bu kapsamda Mobil Kuaför Tırı, bu kez Elmalı'nın kırsal mahallelerinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere hizmet verdi. Üç gün boyunca Elmalı'da bulunan Mobil Kuaför; ilk gün Özdemir Mahallesi'nde yer alan Özdemir İlk ve Ortaokulunda, ikinci gün Eskihisar Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Çavdar İlk ve Ortaokulunda, üçüncü gün ise Zümrütova Mahallesi'nde bulunan Zümrütova İlkokulunda eğitim gören öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti sundu. Öğrenciler mobil kuaföre yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERDEN TEŞEKKÜR

Elmalı'da üç gün boyunca hizmet veren Mobil Kuaför Tırı'nda toplam 199 öğrenci tıraş edilerek kişisel bakımları yapıldı. Hizmetten faydalanan öğrenciler ve okul yöneticileri, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mobil Kuaför Tırı, Kaş'ın Bezirgan mahallesinde vatandaşların ücretsiz saç kesimini yaptı. Gittiği her yerde büyük ilgi gören mobil kuaför tırı, öğrenciler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Aileler, çocuklarının saçlarını kestirerek, büyük bir ihtiyacını karşılamış oluyor.