Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Gazipaşa ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Özdemir, Gazipaşa'nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın doğu ilçeleri ziyaretleri kapsamında Gazipaşa'da vatandaşlarla buluştu. Başkan Vekili Özdemir, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Vekili Özdemir, daha sonra Gazipaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Yahya Küçükballı'nın ev sahipliğinde 53 mahalle muhtarının tamamıyla buluştu. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

GAZİPAŞA BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Gazipaşa'da vatandaşları da selamlayan Başkan Vekili Özdemir, ziyaret programı kapsamında son olarak Gazipaşa Belediye Başkan Vekili Kerim Çetin'i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler kapsamında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Tan'a ait zeytinyağı fabrikası da gezildi. Fabrikada yürütülen üretim süreci hakkında bilgi alan Başkan Vekili Özdemir, yerel üretimin ve tarımsal kalkınmanın önemine dikkat çekti. Büşra Özdemir, Gazipaşa Çobanlar Mahallesi'nde Hüseyin Avşar Solmaz'ın annesi Havva Solmaz'ı ziyaret ederek, evine misafir oldu.