Bunlar da ilginizi çekebilir

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına da erişim engeli kararı

Eşeğin Gölgesi sahnede; Adaletin, karmaşanın ve mizahın gölgesine davetlisiniz

İzmir Bornova'da minikler Atatürk'ü turnuva ile andı

İkinci yarıda taraftarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir'in dev adamları karşılaşmayı 29 sayı farkla 89-60'lık skorla galip bitirdi. Karşılaşma sonunda taraftarlar ve sporcular birlikte galibiyeti kutladı. Büyükşehir Basketbol'da 6 farklı oyuncu çift haneli skor üretirken Aydın Şirin attığı 17 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Kaptan Gökhan Aydın, Aydın Şirin, Egemen Usta, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk 5'i ile başladı. Karşılaşma karşılıklı basketle başlarken ilk çeyrek Büyükşehir'in üstünlüğü ile bitti. İkinci çeyrekte skor üstünlüğü ele geçiren Büyükşehir, devreyi 45-34 önde kapattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin beşinci haftasında 10 BurgerBeylikdüzü'nü konuk etti. Yeşil siyahlılar parkeden 89-60'lık skorla galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin beşinci haftasında Beylikdüzü'nü konuk eden Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 89-60'lık skorla galip ayrıldı. Taraftarı önünde kazanan Büyükşehir, ligde namağlup liderliğini sürdürdü.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.