Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Mahalle Gönüllüleri' projesinin yeni durağı Ferizli oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle kültürünü yeniden canlandıracak 'Mahalle Gönüllüleri' projesi Ferizli'de gönüllere dokundu. Sosyal belediyeciliğin izlerini taşıyan, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında bölgenin ihtiyaçları tespit edildi. Programda bebek sahibi olan aileden, askere gidecek gençlere, okula başlayan çocuklara ve yalnız yaşam sürenlere kadar herkesin ihtiyaçları tespit edilerek gereken aksiyon alındı.

İlçede düzenlenen buluşmadamahalle gönüllüleri, Büyükşehir ve Ferizli Belediyesi çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Buluşmada mahalle gönüllüleri tespit ettikleri sorunları, aldıkları talepleri ve bölgenin ihtiyaçlarını aktararak Büyükşehir ve ilçe ekiplerine bilgiler verdi.

7'DEN 70'E HERKESİN İHTİYACI:

Etkinlikte gönüllülerin de büyük özverisiyle bebek sahibi olan ailelerden, askere gidecek gençlere, okula başlayan çocuklara ve yalnız yaşam süren insanlara kadar herkesin ihtiyaçları tespit edildi. Talebi alan Büyükşehir ekipleri gönüllere dokunmak için aksiyon aldı ve gerekli çalışma başlatıldı.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İbrahim İkiz, 'Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın selamını getirdim. Mahalle Gönüllüleri projemizle amacımız, her mahallede gönüllüler oluşturarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde ve hızlı şekilde karşılamak. Doğumdan cenazeye kadar hayatın her anında yanınızdayız. Yeni doğan desteği, eğitim yardımları, asker evlatlarımıza ve ailelerine destek, cenaze ve sağlık hizmetleri, yaşlı ve hasta bakımından meslek kurslarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Sizlerden beklentimiz, bizlere mahallelerinizde gözümüz kulağımız olmanız' dedi.