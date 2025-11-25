MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin çevresel sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla Beydağı'nda yürüttüğü ağaçlandırma hamlesine bir yenisini ekledi. Karagöz Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen 'Bir Fidan Bin Umut - Beydağı Fidan Dikim Şenliği' ile yüz binlerce tohum ve 10 bin 444 fidan toprakla buluşturuldu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kamu kurumları ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, geleceğe yönelik önemli bir çevre mesajı verildi.

ER: BUGÜN DİKİLEN HER FİDAN YARININ MALATYA'SINA NEFES OLACAK

Ağaçlandırma sürecinin 2010'lu yıllarda başlatıldığını hatırlatan Başkan Sami Er, çalışmayı 'Kaldığımız yerden devam' anlayışıyla büyüttüklerini söyledi. Er, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dikkat çekerek, 'Doğaya sahip çıkmak artık bir tercih değil zorunluluk. Diktiğimiz her fidan, modern ve yaşanabilir bir Malatya için umut kaynağıdır.' ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise projenin vefa ve kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Şehrimizi herkesin hayranlıkla izleyeceği bir görünüme kavuşturuyoruz. Doğayı korumak bir Müslümanın en önemli önceliğidir.' dedi.

Etkinlik, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Program sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikerek Beydağı'nın yeşillendirilmesine katkı sundu.