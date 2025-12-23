Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alanında hayata geçirdiği 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ile Kayseri'de yarım kalan hikâyeyi yeniden yazan Melikgazi Belediyesi, Kayseri Tayyare Fabrikası Söyleşi Programı düzenleyecek.

KAYSERİ (İGFA) - Bugün saat 16.00'da Kayseri Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek programa herkesi davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, '1926 yılında kurulup daha sonra çeşitli nedenlerde üretimi durdurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'la (Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi) başlayan Kayseri'nin havacılık tarihi, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz ile yeniden yazılmaya başladı. Havacılık tarihi Kayseri'de başladığı noktada inşallah yeniden ayağa kalkıyor. Havacılık sektörünün ve savunma sanayinin gelişmesi için biz şehrimizde üzerimize ne düşerse yapıyoruz.

Desteklerimiz de devam ediyor. Biz de bu kapsamda hem teknik hem de kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Melikgazi Belediyemizin ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi Eski Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı 'Kayseri Tayyare Fabrikası' söyleşi programını düzenleyeceğiz. Özellikle gençlerin ve havacılığa ilgi duyan herkesin davetli olduğu söyleşimizin farkındalık oluşturacağını ve havacılığa meraklı olan herkese ilham vereceğini düşünüyoruz. Kayseri Tayyare Fabrikası'nın havacılık serüvenine tanık olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi programımıza bekleriz.' dedi.