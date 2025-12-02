Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) bünyesine Arifiye'de modern ve donanımlı bir mutfak atölyesi kazandırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK bünyesinde Arifiye'de açtığı modern mutfak atölyesiyle kursiyerlere profesyonel mutfak eğitimi sunmaya başladı. Haftanın 5 günü devam eden eğitimlerde 100'den fazla kişi hem üretiyor hem de mesleki becerilerini geliştiriyor.

100'Ü AŞKIN KURSİYER KATILIYOR

Haftanın 5 günü eğitim verilen bu yeni atölyede, Türk ve dünya mutfağından gün menülerine, hamur işlerinden aşçı çırağı uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede dersler sunuluyor. 100'ü aşkın kursiyer, mutfakta üretmenin keyfini yaşarken aynı zamanda mesleki becerilerini geliştiriyor.

Atölyenin ilk gününde kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde Topkapı Piliç, Portakalın Rüyası ve Tahinli Kabak Mezesi hazırladı. Hem teknik bilgi edinen hem de uygulamalı çalışma fırsatı bulan kursiyerler, keyifli bir başlangıç yaptı.