Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki soğuk hava ve rüzgârların artması ile birlikte oluşabilecek baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

MUĞLA (İGFA) - Kış aylarının başlamasıyla birlikte soba ve kalorifer kullanımının arttığı bu dönemde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, vatandaşları baca bakımı konusunda uyararak düzenli kontrol ve temizliğin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, 'Eski yapıların bulunduğu bölgelerde çatlak, kırık veya gevşemiş bacaların ciddi tehlike oluşturduğu vurgulanarak, vatandaşların bacalarında herhangi bir hasar fark etmeleri halinde mutlaka uzman bir ustadan destek alınmalı. Kalitesiz kömür, ıslak odun veya yanıcı atıkların yakıt olarak kullanılmasının bacalarda kurum birikimini hızlandırdığını ve baca yangını riskini artıyor.' denildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Şube Müdürü Vekili Mustafa Çiftçi, 'Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev almakta ve baca yangınları meydana gelmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Baca yangınlarının binaya sirayet etmemesi için bacaların çatlak olmaması, dış etkenlerden korunmuş ve yeterli yangın dayanımına sahip olması gerekir. Bacanızda sorun çıktığında İtfaiye (112) aranmalı.' dedi.