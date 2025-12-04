İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin hayata geçirdiği Müzik TR100, Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin en önemli örneklerini bir araya getiren eşsiz bir arşiv çalışması sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, İstanbul Müzik Endüstrileri ve Ekipmanları Fuarı kapsamında ziyaretçilere özel bir etkinlik sunuyor.

Yenikapı Fuar Alanı'nda 6 Aralık'ta gerçekleşecek 'Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması' söyleşisi, Cumhuriyet'in 100 yıllık kültürel ve müzikal yolculuğunu keyifli bir sohbet eşliğinde keşfetme fırsatı sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılına özel olarak hazırlanan Müzik TR100, ülkemizin 100 yıllık müzikal mirasını gelecek nesillere taşıyor. Cumhuriyet'in zengin müzik tarihinde bir ilk olan proje, 1923-2023 arasındaki önemli ve popüler kayıtları, dönemlerine ait özgün fiziki formatlarla bir araya getirerek Türkiye'nin müzikal mirasını keşfe davet ediyor.

Bu zengin arşivden ilham alan 'Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması' söyleşisi, katılımcıları dönemin unutulmaz şarkıları ve kültürel atmosferi eşliğinde keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Yenikapı Fuar Alanı'nda 6 Aralık Cuma günü gerçekleşecek söyleşide, müzik dünyasının deneyimli isimleri İzzet Öz ve Murat Meriç, Türkiye'nin sesli hafızasında yer edinen eserler eşliğinde anıları tazeleyecek. Ayrıca katılımcılar Müzik TR100 standını ziyaret ederek koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulacak.

Söyleşinin ardından İBB Kültür AŞ İstanbul Kitapçısı standında düzenlenecek imza günü de müzik ve edebiyat tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik sunacak.