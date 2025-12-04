Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi, hizmet vermeye başlıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Eğitim Şehri Gaziantep' hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda eğitimde şehrin göz bebeği olan GASMEK'in Nizip'te ki yeni tesisi olan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi açılıyor.

İlçede bulunan gençlere hizmet verecek yeni modern binada 4 derslik, 3 atölye, 70 kişilik kütüphane, 110 kişilik konferans salonu ve kapalı spor salonu bulunuyor. Merkezde, YKS hazırlık kursları, bağlama eğitimi, gitar eğitimi, resim sanatı eğitimi, bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) eğitimleri hali hazırda sürüyor.

Şehrin eğitimde parlayan yıldızı olan GASMEK, 10 yıldır toplam 531 bin 818 öğrenciye mesleki ve sınav hazırlık kurslarıyla eğitimler verdi. Toplam 36 tesis ve 440 dersliği ile GASMEK, şehrin eğitiminde öncü kurumlardan biri haline geldi.