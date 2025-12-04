Cargill, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Orhangazi Belediyesi iş birliğiyle geçen yıl temeli atılan Orhangazi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi törenle hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde 36 bin metrekarelik alana kurulan Orhangazi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'nin en kapsamlı ve modern tesislerinden biri olarak hizmete açıldı. Merkez, sokak hayvanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeten doğal yaşam alanları ve modern rehabilitasyon olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Merkezde tam teşekküllü tedavi ve kısırlaştırma üniteleri, yaralı ve hasta hayvanlar için özel bakım alanları, geçici barınma ve beslenme bölümleri, ecza ve gıda depoları yer alıyor. Tesisin öncelikli hedefi, bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanları kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşturmak olarak belirlendi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, projenin sadece bir barınak olmanın ötesinde bir yaşam alanı sunduğunu belirterek, 'Sokak hayvanlarımızın kendilerini güvende hissedeceği ve tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağı bir tesis inşa ettik. Amacımız, sahiplendirme süreçlerini hızlandırarak her bir hayvana sıcak bir yuva bulmak' dedi.

Cargill Gıda META Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, merkezle topluma değer kattıklarını vurgulayarak, 'Bu proje, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin ne kadar başarılı olabileceğinin somut bir örneğidir' ifadelerini kullandı.

Sivil toplumun rolüne dikkat çeken TİDER Başkanı Hande Tibuk ise, 'Belediyeler, özel sektör ve STK'lar el ele vererek sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarına sürdürülebilir ve insani çözümler sunabilir. Bu proje Türkiye'de diğer kurumlara da örnek olacak' dedi.

Bu arada merkezin hayvan dostlarına güvenli bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra, gönüllü eğitim ve farkındalık programlarıyla toplumda bilinçlendirme görevini de üstlenmesi bekleniyor.