Sakarya Trabzonlular Derneği, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar için renkli bir doğum günü etkinliği düzenledi. Kemençe eşliğinde horonlar, danslar ve neşeli anlar çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Trabzonlular Derneği, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar için unutulmaz bir doğum günü etkinliği düzenledi. Programa Dernek Başkan Yardımcıları Ahmet Tufan Demircioğlu ve Ahmet Kemiksizoğlu, yönetim kurulu üyesi Hasan Özer ve derneğin kadın kolları üyeleri katıldı.

Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Ertuğrul Gül ve merkez çalışanlarının iş birliğiyle hazırlanan programda çocuklar için renkli bir atmosfer oluşturuldu. Etkinlikte, dernek tarafından getirilen kemençe ustası Emir Akar eşliğinde horonlar tepildi ve danslarla coşku doruğa çıktı. Doğum günü pastalarının kesilmesiyle birlikte mutluluk daha da arttı.

Etkinlik boyunca çocuklar çeşitli müzikler eşliğinde dans ederken, aileler ve merkez çalışanları da neşeye ortak oldu. Koordinatör Sosyolog Esra Uzunoğlu, özel çocuklar tarafından hazırlanan bir tabloyu Trabzonlular Derneği'ne hediye etti.

Sakarya Trabzonlular Derneği yöneticileri, etkinlikte bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, 'Özel çocukların yüzündeki tebessüm her şeye değer' ifadelerini kullandı.