Kocaeli genelinde etkisini artırması beklenen kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle don ve buzlanma riskine karşı İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşları su tesisatları ve sayaçlar konusunda uyardı.

KOCAELİ (İGFA) - Son meteorolojik verilere göre kent genelinde soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, açık alanda bulunan su tesisatları ve sayaçlarda donma kaynaklı arızaların artabileceği belirtildi.

İSU yetkilileri, olası maddi hasarların ve su kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Açıkta ve korunmasız durumda bulunan sayaçların, muhafaza kutusu içine alınarak cam yünü, talaş gibi ısı yalıtım malzemeleriyle korunması gerektiği bildirildi. Donan sayaç ve tesisat borularının sıcak su dökülerek ya da ateşle çözülmeye çalışılmaması gerektiğine dikkat çekilirken, bu tür müdahalelerin boruların patlamasına ve ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

İSU Genel Müdürlüğü, sayaç ve tesisatlarında donma sorunu yaşayan abonelerin, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunmalarını istedi.