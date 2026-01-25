Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan Serdivan Mezarlığı'na uzanan 32. Sokak'ta yürüttüğü genişletme çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı. Mevcut genişliği 6 metre olan yol, yürütülen çalışmalarla birlikte 20 metreye çıkarılarak bölgeye yeni ve güvenli bir ulaşım hattı kazandırılıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan Serdivan Mezarlığı'na uzanan 32. Sokak'ta yürüttüğü genişletme çalışmalarıyla yeni bir ulaşım hattını hayata geçiriyor.

6 metreden 20 metreye çıkarılan güzergahta istinat duvarları tamamlanırken, tesviye işlemleri de bitirildi. Altyapı ve üstyapı imalatlarının ardından yol, şehir trafiğine alternatif, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayacak.

Güzergâh boyunca sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla planlanan istinat duvarlarının imalatı tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte yol hattında gerekli tesviye işlemleri de bitirilerek altyapı süreci için zemin hazır hale getirildi. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı imalatlarına geçilecek olan 32. Sokak, tamamlandığında daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak. Yeni yol hattı, özellikle bölge trafiğini rahatlatacak alternatif bir güzergâh olarak hizmet verecek.

Medeniyet Bulvarı'ndan Serdivan Mezarlığı'na kadar uzanan 32. Sokak, genişleyen yapısıyla ilçenin ulaşım yükünü azaltacak, sürücülere şehir trafiğine girmeden daha hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlayacak.Öte yandan 32. Sokak çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 340. Sokak'ta da yol genişletme çalışmaları devam ediyor.