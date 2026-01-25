Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dere temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılı içinde 400 kilometrelik dere temizliği yapan MASKİ ekipleri son Kula ilçesi Ahmetli ve İbrahimağa Mahallelerinde de yaklaşık 10 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına devam ederken bir yandan da MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Dere yataklarında suyun akışını engelleyen atıkları ve zararlı maddeleri temizleyerek tarım arazilerini taşkınlardan korumaya devam ediyor. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesi Ahmetli ve İbrahimağa Mahallelerinde 10 kilometrelik dere temizliği çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağındaki atıklar ve zararlı maddeler temizlenerek, suyun sağlıklı akışı sağlandı.

Dere temizlik çalışmalarının büyük bir bölümünün MASKİ ekipleri tarafından sağlandığını söyleyen MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Recep Günay, '2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 400 km dere temizlik çalışması yaptık. Gerekli durumlarda Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyeleri personelini de çalışmalara entegre ederek oluşturduğumuz yeni hizmet modelimiz ile kurum bütçemizden yaklaşık 108 milyon TL tasarruf sağladık. Son olarak Kula ilçemize bağlı Ahmetli ve İbrahimağa Mahalleleri sınırları içerisinden geçen 10 kilometrelik deremizin temizlik çalışmasını gerçekleştirdik. Muhtarlarımızdan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu derenin tıkalı olduğu tespit edilmesinin ardından temizlik çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde de çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırdık. 2026 yılında da dere temizlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.