Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Odası'nın olağan seçimli genel kurulu yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, oda üyeleri yeni dönemde kendilerini yönetecek ismi belirlemek için sandık başına gitti.

BURSA (İGFA) - Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Odası'nın seçiminde mevcut Başkan Servet Kaynar, Başkan Vekili İskender Aksüt ve Ramazan Kuneroğlu başkanlık için yarıştı.

Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimler, Bursa esnaf camiasının yanı sıra siyaset ve yerel yönetim temsilcilerinin de yoğun ilgisine sahne oldu.

Toplam 241 üyenin oy kullandığı seçimde, sandıklar kapandıktan sonra yapılan sayım sonucunda Ramazan Kuneroğlu 97 oy alarak oyların çoğunluğunu sağlayarak Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Odası'nın yeni Başkanı seçildi. Kuneroğlu, aldığı bu sonuçla üyelerin güvenini kazanarak önümüzdeki dönemde odayı yönetme yetkisini elde etti.

Seçim sonuçlarına göre diğer adaylardan İskender Aksüt 91 oy alırken, mevcut Başkan Servet Kaynar ise 61 oyda kaldı.

Yeni yönetimin, sektörün sorunlarına çözüm üretmesi ve esnafın beklentilerine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.