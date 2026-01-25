Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep'n Genç Yıldızları Ödül Töreni'nde spor,sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te düzenlenecek programda, Gazi Oyunları'nın tamamlanan branşlarında dereceye giren sporculara ve TEKNOFEST'te başarılı sonuç elde eden gençlere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca 'Kardeşlik Destanı' isimli gösteri izleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 'Kardeşlik Destanı' gösterisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ortak tarih, kültür ve birlik duygusunu sanat aracılığıyla yansıtmayı hedefleyen gösteride, kardeşlik ve dayanışma temaları koreografi, müzik ve sahne anlatımıyla bütüncül bir anlatım diliyle aktarılacak.

Programda, Gazi Oyunları çerçevesinde farklı branşlarda başarı elde eden sporcular yer alacak. Tamamlanan branşlarda dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edileceği organizasyonda, sporun birleştirici gücüne vurgu yapılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu programla spor, sanat, bilim ve toplumsal birlikteliği aynı sahnede buluşturarak kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor.