Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Uzungöl Kış Festivali, üçüncü gününde de konserler, spor etkinlikleri ve gösterilerle binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Çocuklardan yetişkinlere herkes, kış soğuğuna rağmen müzik, oyun ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 'Uzungöl Kış Festivali', üçüncü gününde de tüm hızıyla sürdü.

Şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festivalde, gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Vatandaşlar horon teperek, oyunlara katılarak ve etkinlik alanını gezerek kışın tadını çıkardı. Etkinlikler kapsamında Milli Parklar binası içerisinde ve göl çevresinde sanatçılar canlı çizim yaptı.

Çocuklara yönelik düzenlenen penaltı atışı, voleybol, kartopu, basket atma, yüz boyama, langırt, bilek güreşi ve tahta oyunları büyük ilgi gördü. Ara tatili festival alanında değerlendiren çocuklar, eğlence ve oyunlarla dolu bir gün geçirdi.

AMATÖR KAYAKÇILAR ZORLANDI

Festivalin ilgi çeken etkinlikleri arasında kardan adam yarışması ve kayak etkinliği yer aldı. Festival alanında oluşturulan 250 metre uzunluğundaki amatör kayak pistinde kayak yapan vatandaşlardan, hayatlarında ilk kez kayak deneyimi yaşayanların zaman zaman zorlandığı gözlendi.

Kardan adam yarışmasında ise en güzel kardan adamı yapmak için kıyasıya rekabet yaşandı. Akıllı köpek gösterileri kapsamında Rita ve Pusu isimli köpeklerin sergilediği gösteriler ilgiyle izlendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timleri'nin buz kırma ve göl içi gösterileri de beğeni topladı. Etkinlik sonunda açılan Türk bayrağı vatandaşlardan büyük alkış aldı. Kukla ve Karagöz gösterisi, balon şov, maskot dansları, sihirbaz gösterisi ve ibiş yarışması festival alanına renk kattı.

YAKILAN ATEŞLER AKŞAM SAATLERİNDE BÜYÜLÜ BİR ATMOSFER OLUŞTURDU

Festivalin akşam saatlerindeki atmosferi de büyük beğeni topladı. Köfte ve hamsi ikramlarıyla karınlarını doyuran vatandaşlar, etkinliklere katılarak ve horon tepmeye devam ederek eğlenceyi sürdürdü.

Göl çevresinde oluşturulan 25 adet ateş çukurunda yakılan ateşler, Uzungöl'ü akşam saatlerinde adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

ÜÇÜNCÜ GÜN DE KONSERLERLE SON BULDU

Uzungöl Kış Festivali'nin üçüncü günü, akşam saatlerinden sonra sahne alacak sanatçılarla sona erdi. Festivalin üçüncü gününde sahne alan sanatçılar sırasıyla; DJ Çağlar Yakışan, Hasan Eren, Okan Kaya - Miraç Yılmaz, Safa Tatoğlu, DJ Gökhan Tutum, Cengiz Selimoğlu, İsmail Türüt, Otilia ve Burak Yeter oldu. Sanatçıların performanslarıyla festivalin üçüncü günü coşku dolu anlarla tamamlandı.

UZUNGÖL'Ü CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Uzungöl Kış Festivali ile sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz. Trabzon'un kış turizmi potansiyelini, kültürünü ve misafirperverliğini tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Üç gün boyunca çocuklarımızın neşesi, hemşehrilerimizin horonu ve sanatçılarımızın müziğiyle Uzungöl bambaşka bir güzelliğe büründü. Soğuk havaya rağmen bu coşkuyu bizimle paylaşan tüm vatandaşlarımıza, emeği geçen ekiplerimize ve misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Trabzon'umuz için çalışmaya, Uzungöl'ü dört mevsim yaşayan bir cazibe merkezi haline getirmeye devam edeceğiz' dedi.