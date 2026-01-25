Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk tiyatrosunun usta isimlerinden; oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dormen için düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül de katılarak, Dormen'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Törende sanat dünyasından çok sayıda isim hazır bulunurken, usta sanatçı alkışlarla uğurlandı.

Öte yandan, Dormen'in rol aldığı ve geniş kitlelerce izlenen 'Dadı' dizisindeki rol arkadaşı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Benim Pertev'im: Bizim Haldun Abimiz: Hepimizin Haldun Dormen'ini alkışlarla uğurladık: Ailesine, sevenlerine, öğrencilerine, dostlarına sabır dilerim. Başımız sağ olsun.'