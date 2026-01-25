İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) iş birliğiyle, görme engellilerin kabartma kitaplara erişimine dikkat çekmek amacıyla pedallar çevrildi. Beyaz Baston Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe 100'e yakın bisikletli katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) iş birliğinde, görme engelli bireylerin kabartma kitaplara erişimine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Bostanlı Yasemin Kafe ile İnciraltı Engelliler Parkı arasında bisiklet sürüşü düzenlendi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, 'Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz' sloganıyla hayata geçirildi. Etkinliğe 100'e yakın bisikletli katıldı. Katılımcılar, www.maratonizmir.org adresi üzerinden kayıt yaptırarak Bostanlı Yasemin Kafe önünden başlayıp bisiklet yollarını takip ederek İnciraltı Engelliler Parkı'na kadar farkındalık sürüşü yaptı.

Bisikletlileri İnciraltı'nda karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Semiha Memiş Saraç, 'Beyaz Baston yalnızca bir yardımcı araç değil; aynı zamanda eşit yaşam hakkının, görünür olmanın ve dayanışmanın da bir sembolüdür. Bu etkinliğimizin, görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek için önemli bir adım olduğuna ve toplumda kalıcı bir farkındalık yaratacağına eminiz.' dedi.

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, bu etkinliğin TÜRGÖK üyelerinin daha çok kitap okumalarına ve bilgi seviyelerini arttırmalarına katkı sağlayacağını söyledi. Yazgan, 'TÜRGÖK, 23 yıl önce kurulmuş olup Türkiye'nin her köşesinden 7 bin 500'den fazla üyeye sahiptir. Kurum, kabartma kitaplar basıyor, sesli kitaplar üretiyor ve dergiler yayınlıyor. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına destek olmak için elinden geleni yapıyor. Bu tür etkinlikler, daha çok yararlı olmamızı ve amacımıza ulaşmamızı sağlıyor' dedi.

Umuda Pedal Derneği Başkanı Mazhar Çelikoyar, 'Biz başından beri yarar amaçlı etkinlikleri hedefledik ve gerçekleştiriyoruz. Asıl performansımızı, yarar sağlamayı amaçladığımız kuruluşa destek üzerine odaklamış bir grubuz. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.' dedi.

Eşpedal Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yıldız ise, 'Biz sadece bisiklet kullanmıyoruz; pedal çevirirken aynı zamanda engellilikteki algıları değiştirmeyi hedefliyoruz. Gören ve görmeyen arasında hiçbir fark olmadığını, eşit şartlar sağlandığında görmeyenlerin de her şeyi yapabileceğini destekliyoruz' dedi.

İki saat süren sürüşün ardından bisikletliler İnciraltı'nda toplandı.

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Semiha Memiş Saraç'a plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.