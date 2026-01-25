Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren Büyükşehir Basketbol, tecrübeli oyuncu Tarık Çolak'ı kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda gücünü artırdı.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren Büyükşehir Basketbol, kadrosunu önemli bir transferle güçlendirdi.

Büyükşehir Basketbol, 1. Lig ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Tarık Çolak'ı kadrosuna kattı.

Başantrenör Sinan Çambel yönetiminde bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Büyükşehir Basketbol, oynadığı 13 karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yapılan bu transferle birlikte Büyükşehir Basketbol, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmiş oldu.