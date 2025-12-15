Kocaeli Gebze Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus Konseri, Gebzelilere müthiş bir gece yaşattı. Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Tasavvuf musikisinin seçkin eserleri, Şef Arif Ustacık şefliğinde başarıyla icra edildi. Gecede seslendirilen eserler, Şeb-i Arus'un manevi iklimini salona taşıyarak dinleyicilere huzur dolu anlar yaşattı.

ŞİİRLERLE DUYGU DOLU ANLAR

Programda şiir yorumcusu sanatçı Seyfullah Kartal tarafından okunan şiirler, geceye ayrı bir anlam kattı. Kartal'ın etkileyici yorumları, müzikle bütünleşerek katılımcıları derin bir duygu yolculuğuna çıkardı.

KONSERE GEBZELİLERDEN TAM NOT

Konser sonunda sahne alan sanatçılar uzun süre alkışlanırken, izleyiciler böylesine anlamlı ve etkileyici bir program için memnuniyetlerini dile getirdi. Gebze Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus Konseri, hafızalarda iz bırakan unutulmaz bir gece olarak tamamlandı.