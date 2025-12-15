Bursa'da İnegöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı. Engelli öğrenciler ve ailelerinin hazırladığı ikramlarla hem keyifli bir etkinlik gerçekleşti hem de yerli malı kullanmanın önemine vurgu yapıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon desteği sağladığı, halihazırda 50 öğrencinin eğitim aldığı Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı. Engelli bireylerin hayata hazırlık ve sosyal entegrasyonunu sağlayan, aynı zamanda bakım ve aile desteği veren, belirli aralıklarla düzenlenen etkinliklerle de engelli bireylerin toplumsal katılımını sağlayan merkezde, yerli malı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Velilerin ve merkez idarecilerinin hazırladığı ikramlarla kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası programında, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal'da öğrencilerle beraber oldu. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenip ailelerle sohbet eden Derya Uysal, hazırlanan ikramların da tadına baktı. Engelli öğrenciler de hem ikramlar hem de çeşitli eğlencelerle unutulmaz bir gün yaşadı.

DAYANIŞMANIN DA EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Yerli malı haftasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Derya Uysal, 'Burası inegöl'ümüzün kalbi, bizim için çok kıymetli bir merkez. Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimiz sadece bir merkez de değil; sevginin, emekle yoğrulmuş başarının, engelleri aşma iradesinin simgesidir. Bugün özelinde de velilerimiz ve merkez idarecilerimiz yerli mallarıyla ilgili çok güzel ikramlar, sunumlar hazırlamışlar. Öncelikle bu buluşmaya katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu özel gün; tasarrufun, yerli üretimin ve milli ekonomiye katkının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığı gibi, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın da en güzel örneklerinden biri. Öğrencilerimiz ve velilerimizin hazırladığı ikramlar da bu dayanışma ruhunun en güzel göstergelerinden oldu' dedi.