Türkiye'de oyun ve eğlence sektörü artık yalnızca bir 'eğlenme aracı' olmanın ötesine geçerek; ekonomiyi büyüten, şehirleri dönüştüren, kültürel yaşamı zenginleştiren ve turizme değer katan stratejik bir endüstri hâline geliyor. En kapsamlı eğlence ve rekreasyon fuarı ATRAX 2026, park ve spor alanlarından aqua parklara uzanan yatırımların şehirlerin yaşam kalitesine etkisini gündemin merkezine taşıyacak.

İSTANBUL (İGFA) - Parklardan spor alanlarına, rekreasyon alanlarından sosyal tesislere kadar uzanan eğlence yatırımları, şehirlerin dönüşümünde stratejik bir rol üstleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı eğlence fuarı olan ATRAX 2026, bu dönüşümü 'Serious Fun' temasıyla ele alarak eğlence ve rekreasyonun kent yaşamına katkılarını sektörün gündemine taşıyacak.

4 bini aşkın markanın temsil edileceği fuarda, eğlence sektörünün uluslararası ölçekte büyüyen iş hacmi ve şehirler üzerindeki dönüştürücü gücü öne çıkacak. Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, eğlencenin artık yalnızca keyif değil, şehirlerin geleceğini şekillendiren güçlü bir yatırım alanı olduğunu vurguladı.

Aslan, oyun ve eğlence sektörünün Türkiye'de 1,8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, pazarın 2025-2030 döneminde yüzde 28 büyümesinin beklendiğini belirterek, 2025'in ilk yarısında sektöre yapılan yatırımın 480 milyon dolara ulaştığını söyledi. ATRAX'ın, firmalara yalnızca ürün sergileme alanı değil, aynı zamanda ihracat ve uluslararası iş birlikleri için güçlü bir ticari platform sunduğunu ifade etti.

AQUAFUN'DA 'MAVİ GELECEK' VURGUSU

Fuarın öne çıkan bölümlerinden AQUAFUN hakkında da bilgi veren Aslan, 75 milyar doları aşan küresel pazar hacmine sahip su eğlencesi ve spa sektörünün en yeni teknolojilerinin İstanbul'da sergileneceğini kaydetti. Yüzme havuzları, aqua parklar ve çevre dostu su çözümlerinin yer alacağı bölüm, bu yıl 'Serious Fun, Mavi Gelecek' temasıyla sürdürülebilir su yönetiminin önemine dikkat çekecek.