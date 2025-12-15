Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ümmü Gülsüm Yurdu-Primemall AVM-Tıp Fakültesi- Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) güzergahında hizmet verecek TA2 hattı seferlere başladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım ağına (turuncu otobüsler) yeni bir hat ekledi. TA2 hat koduyla hizmet verecek yeni güzergah, Ümmü Gülsüm Yurdu, Primemall AVM, Tıp Fakültesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında çalışacak.

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren seferlerine başlayan TA2 hattıyla birlikte, özellikle üniversite öğrencileri ve bölge sakinlerinin ulaşımının kolaylaşması hedefleniyor. Hat üzerinde Ümmü Gülsüm Yurdu, Primemall AVM, Tıp Fakültesi ve GAÜN durakları bulunuyor.

TA2 hattını kullanan ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne gitmek isteyen yolcular, GAÜN bölgesinden TA3 ve B53 hatlarına ücretsiz aktarma yapabilecek.

YOLCULAR İÇİN GAÜN'DE ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DE HİZMETE ALINDI.

Öte yandan bu hattan faydalanmak isteyen yolcuların zamandan tasarruf ve ulaşımda kolaylık sağlaması amacıyla büyükşehir, GAÜN içerisinde ücretsiz ring seferlerini de hizmete aldı.

TA2 hattının güncel hareket saatleri ve sefer bilgileri, Gaziantep Kart mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.