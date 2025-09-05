Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerine kapsamlı bir afet eğitim programı düzenlendi. Teorik ve pratik olarak iki farklı aşamada gerçekleştirilen eğitimlerde, bina dayanıklılığı, deprem sırasında doğru korunma yöntemleri, yangın anında yapılması gerekenler gibi konular yer aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Eğitim Merkezi’nde ağırlanan Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerine kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Hem teorik hem de pratik olarak iki farklı aşamada gerçekleştirilen eğitimlerde, bina dayanıklılığı, deprem sırasında doğru korunma yöntemleri, yangın anında yapılması gerekenler ve tehlikeli davranışlardan kaçınma konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, deprem simülasyonuna girerek olası bir sarsıntıyı birebir deneyimleme fırsatı buldu.

İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet ve Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Eren’de eğitim programını yakından takip etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Afet bilincinin toplumun her kesimine ulaşması oldukça kritik bir önem taşıyor. Bu kapsamda Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimler tamamlanmıştır. İki farklı aşamada gerçekleştirilen eğitimlerde, bina dayanıklılığı, deprem sırasında doğru korunma yöntemleri, yangın anında yapılması gerekenler konusunda eğitimler verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.