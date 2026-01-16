Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, zorlu İzmir deplasmanında Ege Üniversitesi Daçka'yı 75-74 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Son bölümdeki soğukkanlı oyun ve kazanma isteği, parkede galibiyetin anahtarı oldu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, zorlu İzmir deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı. Yeşil-siyahlılar, Ege Üniversitesi Daçka karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 75-74 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Ege Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Büyükşehir Basketbol; Ömer Alp Engin, Yavuz Koça, Can Koç, Berke Baran Akçam ve kaptan Gökhan Aydın ilk beşiyle başladı.

İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK RAKİPTEYDİ

Her iki takımın da yüksek mücadele gücü ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 geride tamamlayan Büyükşehir Basketbol, ikinci çeyrekte de skor üstünlüğünü ele geçiremedi ve devre arasına 35-28 geride gitti.

BÜYÜKŞEHİR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarının başlamasıyla birlikte farkı hızla eriten yeşil-siyahlılar, son çeyreğe 3 sayı geride girdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği maçın son bölümünde soğukkanlı bir oyun ortaya koyan Büyükşehir Basketbol, parkeden 75-74'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

SKORA ÖNEMLİ KATKI

Büyükşehir Basketbol'da Mert İlhan attığı 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Murat Osman Dere ve Berke Baran Akçam ise 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, ligdeki namağlup serisini 13'te 13 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürdü.