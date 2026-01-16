Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşımpark A.Ş. tarafından hizmete alınan 4 yeni otobüs hattıyla Kartepe Teleferik'e ulaşım kolaylaştırılarak trafik yoğunluğu azaltılacak. Yeni otobüs hatları 17 Ocak Cumartesi günü (yarın) hizmete başlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin turizm, sosyal, kültürel alanındaki gereksinimlerini birer birer karşılayan ve bu yönde önemli adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferik'e ulaşımı artık çok daha kolay ve konforlu hale getiriyor.

Kentin en önemli turizm yatırımlarından biri olan Kartepe Teleferik'e ulaşım; Büyükşehir'in iştiraki Ulaşımpark A.Ş.'nin planlaması ile hizmete alınan 4 yeni otobüs hattı sayesinde önemli ölçüde kolaylaşıyor.

4 YENİ OTOBÜS HATTIYLA YOĞUNLUK AZALACAK

Hizmete alındığı günden bu yana Kocaeli'nin cazibe merkezleri arasında ön plana çıkan Kartepe Teleferik'e son aylarda artan ziyaretçi sayısı ve yoğun talep ile ulaşım alanında bir düzenleme yapıldı. Ulaşımpark, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla kapsamlı bir ulaşım planlamasını hayata geçirerek 4 yeni otobüs hattını hizmete aldı. Yeni hatlar 17 Ocak Cumartesi günü (yarın) itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Yeni toplu taşıma hatlarıyla Kocaeli'nin doğusundan batısına kadar geniş bir güzergâh üzerinden Kartepe Teleferik'e ulaşım artık çok daha kolay ve konforlu hale gelecek. Yeni hatlar; Gebze, Körfez, Karamürsel ve Umuttepe'den teleferiğe doğrudan erişim imkânı sunarak hem vatandaşların hem de turistlerin yolculuğunu pratik ve hızlı hale getirecek. Bu sayede teleferik çevresindeki özel araç trafiği ve otopark yoğunluğu da azalacak.

TRAFİĞİ RAHATLACAK, TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Ayrıca güzergâh üzerinde yer alan Ormanya ve Seka Kampı gibi alanlara ulaşım imkanını da sağlayacak hatlar sayesinde bölge turizmine önemli katkı sağlanacak. Hatlara ait durak bilgileri ile sefer saatlerinin tüm detaylarına kocaeli.bel.tr, e-komobil.com internet siteleri ve e-Komobil uygulaması üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

İşte yeni düzenleme kapsamında teleferiğe ulaşımı sağlayacak otobüs hatları:

• TF1: Umuttepe - İzmit - Ormanya - Seka Kampı - Teleferik

• TF2: Körfez - Derince - İzmit - Ormanya - Seka Kampı - Teleferik

• TF3: Karamürsel - Değirmendere - Gölcük - Başiskele - İzmit - Ormanya - Seka Kampı - Teleferik

• TF4: Gebze - Dilovası - Körfez - Derince - İzmit - Ormanya - Seka Kampı - Teleferik