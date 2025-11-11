Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarıyla eğlenirken öğrenebileceği ve sporla yaşamaları için alternatif alanları çoğaltmak amacıyla yeni çalışmasını tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle çocukların ilgisini çekecek olan DJ kabini, zekâ oyunları ve interaktif futbol sahasını kapsayan oyun grupları Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'na renk kattı. Eğlenirken öğreten interaktif alanlar tüm vatandaşların kullanımına sunuldu.

EĞLENDİRİRKEN ÖĞRETİYOR

Türkiye'de çok az şehirde bulunan ve tasarımları ile çocuk, genç, yaşlı herkesin ilgisini çeken oyun gruplarının montaj işlemleri tamamlandı.

HAFIZA, MATEMATİK OYUNLARI

Birbirinden sıra dışı, çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli interaktif oyun grupları tüm vatandaşların kullanımına sunuldu. Zekâ gelişimini teşvik eden hafıza ve matematik oyunları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

İNTERAKTİF FUTBOL SAHASI

Öte yandan vatandaşların sporla, sağlıklı yaşam teknikleriyle etkileşimini artırmak amacıyla oluşturulan interaktif futbol sahası ve duvarı, gençlere dinamik bir oyun deneyimi sunuyor.

Diğer tarafta ise gençlerin modern müzik anlayışına hitap eden DJ kabini yer alıyor. Bu alanı kullanan çocuklar, her bir dokunuşta farklı bir notayı deneyimleyerek müziğe ve sanata yönlendiriliyor.

GENÇLERİN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Tüm bu oyun grupları, Sakarya'daki binlerce çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimini destekliyor. Özellikle futbol alanı, bu alanda ilgili çocuklara sokak futbolu tarzıyla farklı bir deneyim yaşatıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehre kazandırılan interaktif oyun grupları kısa sürede montajlanarak, vatandaşların hizmetine açıldı.