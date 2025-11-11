İstanbul Maltepe Belediyesi, Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle çocukları bilimin büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. 7-10 yaş arası çocuklar için ara tatilde gerçekleştirilen atölyelerde, minik bilimseverler hem öğrendi hem de eğlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Eğlenceli bilim deneyleriyle çocuklar, bilimin günlük hayattaki etkilerini keşfetti. Gazın köpük içinde nasıl hapsolduğunu gözlemleyen katılımcılar, yanma olayına yakından tanıklık etti. Hidrojen peroksit ve potasyum iyodür tepkimeleriyle gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, çocuklarda büyük merak uyandırdı.

Sesin oluşumuna dair yapılan deneylerle bilimin işitsel yönünü de keşfeden minikler, hem öğrenmenin hem de deney yapmanın keyfini yaşadı. Uzman eğitmenlerin gözetimi altında ayrıca straforun geri dönüşümü üzerine yapılan uygulamalarda çevre bilincinin önemi vurgulandı. Etkinlik, baloncuk deneyleriyle renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.



TSKM'DE TİYATRO VE BUBBLE SHOW

Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun 'Burnunu Kaybeden Palyaço' isimli oyunu da Maltepeli miniklerle buluştu. İki seansta sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Nilbanu Engindeniz'in yazdığı oyunu Birol Engeler yönetti.

Oyunun müziğini Turgut Onur Avdan, dekorunu Atölye Fi, kostüm tasarımını Maskara by Altınok, koreografisini ise Oğuzhan Oğuz üstlendi. Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlikler, çocukların hem eğlenip hem de sanatla buluşmalarına olanak sağladı.

Bunun yanında, Yetenek Sizsiniz finalistlerinden Burhan Öztoprak, 'Bubble Show' isimli gösterisiyle Maltepeli miniklerin karşısına çıktı. Öztoprak'ın baloncukları renklerle ve ışıkla şekilden şekile dönüştürdüğü müzikli performansı, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Sanatçı, balon gösterisiyle 12-15 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepeli çocuklarla buluşmaya devam edecek.