Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin altıncı haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Eskişehir 26 Basketbola konuk olacak. Mücadele saat 17.00'da başlayacak.
HEDEF GALİBİYET
Sezona hızlı başlayan Büyükşehir'in dev adamları oynadığı 5 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesinde namağlup unvanını koruyor.
Eskişehir'de oynanacak zorlu mücadele yeşil-siyahlıların hedefi, parkeden galip ayrılıp zirvedeki yerini ve namağlup unvanını korumak olacak.