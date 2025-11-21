Bunlar da ilginizi çekebilir

Eskişehir'de oynanacak zorlu mücadele yeşil-siyahlıların hedefi, parkeden galip ayrılıp zirvedeki yerini ve namağlup unvanını korumak olacak.

Sezona hızlı başlayan Büyükşehir'in dev adamları oynadığı 5 mücadeleden de galip ayrılarak ligin zirvesinde namağlup unvanını koruyor.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nin altıncı haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Eskişehir 26 Basketbol'a konuk oluyor.

