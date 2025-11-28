Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde ortaya koyduğu güçlü performansla zirvenin tek hâkimi olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımımı, 7. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi Bağlum'u konuk edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Büyükşehir Basketbol Takımı, 29 Kasım Cumartesi günü Keçiören Belediyesi Bağlum'u ağırlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak ve taraftarlara ücretsiz olacak. Başantrenör Sinan Çambel, 'Tüm taraftarımızı salona, takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz' dedi.

TARAFTARA ÜCRETSİZ

29 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.30'da oynanacak bu önemli karşılaşmayı, tüm sporseverler ücretsiz olarak takip edebilecek. Oynadığı 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve 7'de 7 yapmak için parkeye çıkacak Büyükşehir Basketbol'da hedef, namağlup yolculuğunu devam ettirmek olacak.

ZAFER TRİBÜNDE BAŞLAR

Maç öncesi taraftara çağrıda bulunan takımın Başantrenörü Sinan Çambel, 'Mücadele parkede, zafer ise tribünde başlar. Cumartesi günü tüm taraftarımızı salona, takımımıza yanında olmaya davet ediyoruz' ifadeleriyle Sakaryalı basketbolseverlere seslendi.

HEDEF 7'DE 7

Takım kaptanı Gökhan Aydın ise, 'Parkede biz, arkamızda taraftarımız. Birlikte güçlüyüz. Cumartesi günü 7'de 7 yapmak için tüm taraftarımızın desteğini bekliyoruz' sözleriyle taraftara çağrıda bulundu.