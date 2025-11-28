Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde Play-Off hedefini sürdüren Osmangazi Belediyespor, hafta sonu oynayacağı kritik Yücelen Anamur Spor karşılaşması için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde Play-Off'a kalmak isteyen Osmangazi Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde Mersin ekibi Yücelen Anamur Sporu konuk etmeye hazırlanıyor.

30 Aralık Pazar günü saat 15.00'te TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonunda oynanacak maç öncesi yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde son 3 haftayı BAY geçen Bursa temsilcisi, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Play-Off yolunda moral depolayan takımda teknik ekip ve oyuncular, maç öncesi önemli açıklamalar yaptı.

'BURSA'YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Takım Menajeri Metin Tekin, genç ve dinamik bir ekip oluşturduklarını belirterek, 'Play-Off hedefi doğrultusunda çalışıyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Tüm hemşehrilerimizi salona bekliyoruz. Destekleri için Başkanımız Erkan Aydın'a ve kulüp başkanımız Fatih Karayılan'a teşekkür ederiz.' dedi.

Takım kaptanı Burak Köse, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, 'İlk hedefimiz Play-Off, ardından Efeler Ligi. Yücelen Anamur Spor son 3 maçını kazanan bir ekip. Biz de BAY sürecini iyi değerlendirdik, kazanmak istiyoruz.' diye konuştu.

Yeni transfer Ivan Polianskii, takımdaki uyumdan memnun olduğunu belirterek, 'Hedefe odaklı bir ekip olduk. Efeler Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Yiğit Yıldız, takımın yeniden tam kadro çalıştığını söyleyerek 'Pazar günü galibiyet alacağımıza inanıyoruz.' dedi.

Libero Abdulkadir Terlik ise, 'Adaptasyon sürecini atlattık. Play-Off ve ardından şampiyonluk hedefliyoruz. Bu hafta rahat bir galibiyet alacağımıza inanıyorum.' sözleriyle iddialı konuştu.