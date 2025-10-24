Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyükşehir'de Aydın Şirin 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Can Koç 16 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla sezondaki ikinci maçından da galip ayrılarak liderlik yolunda önemli bir adım attı.

İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan Büyükşehir Basketbol, üçüncü çeyreği 72-48 önde kapattı. Son bölümde farkı koruyan yeşil siyahlılar, mücadeleyi 84-72 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Büyükşehir Basketbol, Mert İlhan, Gökhan Aydın, Aydın Şirin, Yavuz Koça ve Egemen Usta beşiyle başladı. Maça hızlı giren yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 33-16 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren Büyükşehir, devreye 50-36'lık üstünlükle girdi.

