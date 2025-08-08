Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı atletlerinden Ali Turan, Eskişehir’de düzenlenen 6. Uluslararası Eti Lifalif Yarı Maratonu’nda birincilik elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları katıldıkları yarışmalarda başarılara imza atmaya devam ediyor. 2-3 Ağustos tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen 6. Uluslararası Eti Lifalif Yarı Maratonu’na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 65-69 yaş grubunda zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak kürsünün zirvesine çıktı.

Tebrik mesajı

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tecrübeli koşucu tebrik edilirken, “Ali Turan katıldığı bir yarışmada daha başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.