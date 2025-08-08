Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu milli sporcu Ramazan Ünlü, İstanbul’un ev sahipliğinde 9-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Spor Oyunlarına katılacak.NEVŞEHİR (İGFA) - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den oluşan 6 ülkenin özel sporcuları madalya kazanmak için ter dökecek. Altı ülkeden yaklaşık 100 sporcu, antrenör ve yöneticilerle birlikte toplamda 300 kişinin katılması beklenen Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Spor Oyunlarına Nevşehirli milli sporcu Nevşehir Belediyesi SK sporcusu Ramazan Ünlü’de madalya kazanmak için yarışacak.

1 ay önce Çekya’da düzenlenen SU-DS Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Down Atletizm Milli Takımı adına altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ramazan Ünlü, disk atma T21 kategorisinde 20.61 metrelik derecesiyle Avrupa Şampiyonu olmuştu.

İstanbul Güngören Spor Kompleksinde yapılacak spor oyunlarında Nevşehir Belediyesi Sporcusu Ramazan Ünlü T21 down sendromlular gülle atma kategorisinde ilimizi ve ülkemizi temsil edecek.