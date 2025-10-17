Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de yeni dönem heyecanı başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Akademi'de yeni dönem heyecanı başlıyor. 8 hafta boyunca 6 farklı branşta gerçekleştirilecek atölye derslerine kayıtlar 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Katılmak isteyenler kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr adresinden başvurabilecek.

DERSLER 3 KASIM'DA BAŞLAYACAK

8 hafta boyunca 6 farklı branşta gerçekleştirilecek Büyükşehir Akademi'de kayıtlar 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek kayıtlar 27 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Akademi'de dersler ise 3 Kasım'da başlayacak.

Akademi başvurularında kesin kayıtlar ise 31 Ekim Cuma günü www.sakarya.bel.tr adresinden yayınlanacak.

6 FARKLI BAŞLIK, 8 HAFTALIK TAKVİM

Konuyla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Büyükşehir Akademi'nin yeni döneminde 6 farklı başlık ve entelektüel isimlerin katılımıyla kültür sanat dostlarıyla buluşacağız. 8 hafta boyunca sürecek eğitimlerimiz için başvurular 20 Ekim Pazartesi günü başlayacak, 27 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Başvurular kurumsal internet sayfamız www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak' denildi.