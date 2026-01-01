Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında dijital belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği altyapı ve yazılım projeleriyle, hem afetlere karşı iletişim güvenliğini güçlendirdi hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetleri yaygınlaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025'te fiber altyapı yatırımları, ücretsiz Wi-Fi hizmetleri ve dijital hamlelerle iletişim gücünü artırdı ve hızlı, erişilebilir, vatandaş odaklı dijital belediyeciliği başlattı. Ayrıca şehirde 5G'nin aktif edilmesi için 100 kilometrelik yeni SBB Net Fiber Altyapısı'nı hazırlayan Büyükşehir, deprem ve afet anında kesintisiz iletişimin sağlanması için yatırımlar yaptı.

FİBER AĞ 500 KM'YE ULAŞTI

Olası büyük bir deprem ve afet durumunda halkın iletişiminin kesintisiz sürdürülebilmesi, GSM altyapısına erişimin korunması ve vatandaşların 5G hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2025 yılı içerisinde 100 kilometrelik yeni SBB NET Fiber Altyapı çalışması tamamlandı.

Yapılan bu yatırımla birlikte, Sakarya genelinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait fiber ağ uzunluğu toplam 500 kilometreye ulaştı.

SBB NET'TEN 36 BİN 500 KULLANICI YARARLANDI

Vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İl Ormanı, Ormanpark, Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı başta olmak üzere, şehir genelinde 27 farklı noktada ücretsiz ve güvenli SBB NET Wi-Fi hizmeti sunulmaya devam edildi. 2025 yılında bu hizmetten 36 bin 500 kullanıcı faydalandı.

HIZLI VE KOLAY ERİŞİM İÇİN YENİ DİJİTAL UYGULAMALAR

Dijital belediyecilik vizyonu doğrultusunda hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de kurum içi iş süreçlerini hızlandıracak yeni dijital uygulamalar da hizmete alındı.

Vatandaş odaklı anlayışla geliştirilen SBB Vatandaş Mobil Uygulaması, Kent Rehberi, Ulaşım Portalı, Yeni SAKUS ve Açık Veri Portalı sayesinde Sakaryalılar belediye hizmetlerine tek noktadan, hızlı ve kolay şekilde erişebilir hale geldi.

Aynı zamanda belediye hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla geliştirilen kurum içi yazılımlar da geliştirildi.