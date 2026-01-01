Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da doğum yapan annelere 'yeni yıl' ziyaretinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Bilkent Şehir Hastanesi'nde normal doğumla üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Gülsüm Kurt'u ziyaret eden Bakan Göktaş, bebeğin aileye 'bereket ve huzur getirmesi' temennisinde bulundu.

Anne ve bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Göktaş, 4 kilo 250 gram dünyaya gelen İpek bebeği kucağına alarak yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş daha sonra 3 kilo 130 gram olarak dünyaya gelen Alya bebeğin annesi Yasemin Ulutaş ile bir araya geldi. Hamilelik sürecinin iyi geçtiğini ve gebe okulunun çevrim içi eğitimlerinden faydalandığını belirten Ulutaş'ı tebrik eden Göktaş, ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, yeni yılın ilk bebekleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aileleri tebrik eden Göktaş, 'Ailelerin heyecanını paylaştık. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimizin yanında olduğumuzu, ailelerin yanında olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz.' dedi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini anımsatan Göktaş, 'Aile Yılı'nda ailelere çok önemli destekler sunduk, özellikle yeni doğan bebeklere. Geçtiğimiz yıl itibariyle doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2'nci bebeğe 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira annelerinin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk.' ifadelerini kullandı.

'721 BİN ÇOCUK İÇİN 8,7 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

Bakan Göktaş, aile ve nüfus odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, bundan sonraki dönemde de 'Aile ve nüfus 10 Yılı'na doğru ilerlediklerini söyledi.

Her bebek ve ailenin kıymetli olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Malumunuz nüfusumuz yaşlanıyor, aynı zamanda doğurganlık hızımız da azalıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız yani 1 Ocak 2025 itibariyle başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağladık. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz.' diye konuştu.